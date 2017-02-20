AMERICAN HOLICの新作アイテムを21名にプレゼント！

ONにもOFFにも等身大で楽しむ大人のカジュアルスタイルがテーマの「AMERICAN HOLIC（アメリカン ホリック）」。どれも春に大活躍間違いなしのスペシャルアイテムばかり。ふるってご応募ください！

013名】12色カラフルミディプリーツ（サックスブルー）

©mina2017年4月号

上品なミディ丈がレディな印象。ウエストはゴム仕様なのではき心地もノンストレス！ 12色カラフルミディプリーツ（サックスブルー）2,990円＋税／アメリカンホリック

023名】12色カラフルロングプリーツ（ベージュ）

©mina2017年4月号

プリーツの立体感が着こなしをいっそう大人に見せてくれる一枚。レーヨン素材で軽さもキープ。12色カラフルロングプリーツ（ベージュ）2,990円＋税／アメリカンホリック

033名】Gジャンドロップショルダー

©mina2017年4月号

シンプルだけど遊び心を忘れない肩落ちデザイン。ほどよいダメージ加工でヴィンテージライクなアクセントを＋。Ｇジャンドロップショルダー（インディゴ）3,990円＋税／アメリカンホリック

042名】Vネックドロッププルオーバー（ネイビー）

©mina2017年4月号

定番ボーダーもVネック&ドロップショルダーで抜け感を演出。Vネックドロッププルオーバー（ネイビー）2,990円＋税／アメリカンホリック

052名】Vネックドロッププルオーバー（グレー）

©mina2017年4月号

ゆったりとした旬シルエットでこなれ感たっぷりに仕上げた１枚。Vネックドロッププルオーバー（グレー）2,990円＋税／アメリカンホリック

064名】ガールフレンドデニム

©mina2017年4月号

足首がのぞく九分丈。ほどよくゆとりを持たせたシルエットで美脚に。ガールフレンドデニム（ライトインディゴ）2,990円＋税／アメリカンホリック

074名】スキニーデニム

©mina2017年4月号

ストレッチを効かせたスリムデザイン。スニーカーやパンプスとも相性◎。スキニーデニム（ワンウォッシュ）2,990円＋税／アメリカンホリック

 

※ガールフレンドデニム、スキニーデニムはMサイズです。その他の商品はフリーサイズです。

 

【プレゼントの応募方法】
下記のURLからプレゼント応募ページにアクセスしてください。
http://tokyo.cawaii.media/mina/38935/2016年3月19日（日）締め切り。
※商品詳細はmina2017年4月号159ページに掲載中です。
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