AMERICAN HOLICの新作アイテムを21名にプレゼント！

ONにもOFFにも等身大で楽しむ大人のカジュアルスタイルがテーマの「AMERICAN HOLIC（アメリカン ホリック）」。どれも春に大活躍間違いなしのスペシャルアイテムばかり。ふるってご応募ください！
01【3名】12色カラフルミディプリーツ（サックスブルー）
上品なミディ丈がレディな印象。ウエストはゴム仕様なのではき心地もノンストレス！ 12色カラフルミディプリーツ（サックスブルー）2,990円＋税／アメリカンホリック
02【3名】12色カラフルロングプリーツ（ベージュ）
プリーツの立体感が着こなしをいっそう大人に見せてくれる一枚。レーヨン素材で軽さもキープ。12色カラフルロングプリーツ（ベージュ）2,990円＋税／アメリカンホリック
03【3名】Gジャンドロップショルダー
シンプルだけど遊び心を忘れない肩落ちデザイン。ほどよいダメージ加工でヴィンテージライクなアクセントを＋。Ｇジャンドロップショルダー（インディゴ）3,990円＋税／アメリカンホリック
04【2名】Vネックドロッププルオーバー（ネイビー）
定番ボーダーもVネック&ドロップショルダーで抜け感を演出。Vネックドロッププルオーバー（ネイビー）2,990円＋税／アメリカンホリック
05【2名】Vネックドロッププルオーバー（グレー）
ゆったりとした旬シルエットでこなれ感たっぷりに仕上げた１枚。Vネックドロッププルオーバー（グレー）2,990円＋税／アメリカンホリック
06【4名】ガールフレンドデニム
足首がのぞく九分丈。ほどよくゆとりを持たせたシルエットで美脚に。ガールフレンドデニム（ライトインディゴ）2,990円＋税／アメリカンホリック
07【4名】スキニーデニム
ストレッチを効かせたスリムデザイン。スニーカーやパンプスとも相性◎。スキニーデニム（ワンウォッシュ）2,990円＋税／アメリカンホリック
※ガールフレンドデニム、スキニーデニムはMサイズです。その他の商品はフリーサイズです。
【プレゼントの応募方法】 下記のURLからプレゼント応募ページにアクセスしてください。 http://tokyo.cawaii.media/mina/38935/ ※2016年3月19日（日）締め切り。 ※商品詳細はmina2017年4月号159ページに掲載中です。